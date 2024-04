Italia femminile, vittoria show contro l'Olanda: Giacinti in gol

L' Italia femminile inizia alla grandissima il suo percorso verso gli Europei del 2025. Alla prima partita delle qualificazioni, le ragazze di Soncin battono per 2-0 l' Olanda , ottava nel ranking mondiale e testa di serie del girone. Negli ultimi venti anni, le italiane avevano vinto una sola volta contro le olandesi, in amichevole. Decisivi i gol, uno per tempo, di Giacinti nel primo e di Bonfantini nel secondo.

Giacinti e Bonfantini regalano la vittoria all'Italia

La prima partita ufficiale per l'Italia dopo il ritiro di Sara Gama è speciale. E a inaugurarla ci ha pensato Valentina Giacinti, che dopo quattro minuti porta in vantaggio le azzurre. L'attaccante della Roma segna sul grande filtrante della compagna di squadra giallorossa Manuela Giugliano. Nel secondo tempo ci pensa Agnese Bonfantini a trovare il raddoppio. Cambiaghi si libera bene sulla sinistra, mette il cross al centro, indecisione del portiere olandese Kop che si lascia sfuggire il pallone: ne approfitta l'attaccante della Juventus per ribadire in rete. Successo fondamentale per la squadra di Soncin che nella prossima settimana affronterà la Finlandia, sconfitta dalla Norvegia alla prima giornata.