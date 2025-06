Europeo U19 femminile, l'Italia vola in semifinale nonostante il ko con la Francia

Italia Under 19 femminile qualificata alle semifinali dell' Europeo di categoria, nonostante la sconfitta maturata contro la Francia . Grazie ad una migliore differenza reti , a pochi giorni dal successo di misura con la Svezia, le Azzurrine hanno soffiato il pass per la fase successiva alla Polonia . Oggi a segno Manuela Sciabica , centrocampista del Napoli, di proprietà della Juventus.

Italia, la Nazionale U19 femminile qualificata alle semifinali dell'Europeo

Dopo essersi qualificate al Mondiale U20 grazie alla rete di Giada Pellegrino Cimò, match winner contro la Svezia, le ragazze di Nicola Matteucci hanno conquistato il diritto di partecipare anche alle semifinali dell'Europeo U19, centrando il secondo posto nel girone. Decisivi i punteggi maturati con Polonia (1-1) e Svezia (1-0), che hanno reso indolore il ko con la Francia (2-1). Alla nazionale polacca, a quota 4 come le Azzurrine, non è bastato il 5-0 rifilato alla Svezia nell'ultima partita della fase a gironi. L'Italia giocherà la sua semifinale martedì 24 giugno contro la prima del gruppo B: per sede e orario bisogna attendere le gare dell'altro girone che inizieranno alle 19 di oggi.

Matteucci dopo la qualificazione: "Soddisfazione immensa"

Da Bellaria 2011 a Rszezow 2025. Italia U19 femminile tra le migliori quattro d'Europa dopo 14 anni: "Una soddisfazione immensa soprattutto per come questa qualificazione è maturata - ha sottolineato il ct Matteucci -. Una partita di grande spessore da parte delle ragazze: uno spessore tecnico e umano. Si sono aiutate dall'inizio alla fine, in tutti i reparti, sono state brave a leggere ogni situazione, contro una grande squadra come la Francia. Mi capita spesso di pensare all'inizio del percorso, l'ho detto anche alla squadra. Ci penso ben volentieri, perché il gruppo è cresciuto giorno dopo giorno, ascoltando e mettendo in campo tutte loro stesse. Aver messo a posto tanti dettagli nel corso di questi mesi è stata una grande soddisfazione: niente viene a caso, oggi tutte hanno alzato il livello. Ora vogliamo continuare a divertirci, con la sensazione di giocare sempre a calcio".