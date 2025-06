"Le Azzurre Siamo Noi", la docuserie che racconta il mondo dell'Italia di Soncin

Una docuserie per entrare nel mondo della Nazionale femminile di calcio , tre puntate per raccontare l'Italia di Soncin . Tutto questo è " Le Azzurre Siamo Noi ", prodotto lanciato oggi su Vivo Azzurro TV dalla Figc, a pochi giorni dall' Europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Immagini e testimonianze raccolte per mostrare a tifosi ed appassionati il lato umano delle ragazze che difendono il tricolore, senza dimenticare chi lavora dietro le quinte.

"Le Azzurre Siamo Noi", online la docuserie che racconta la Nazionale femminile

"La Nazionale Femminile come non l’avete mai vista - si legge sul portale ufficiale della Federcalcio -. È stata lanciata oggi su Vivo Azzurro TV la docuserie 'Le Azzurre Siamo Noi', il progetto che svela il dietro le quinte dei ritiri, delle trasferte e delle partite dell’Italia di Andrea Soncin, pronta a partecipare all’Europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio in Svizzera. Attraverso testimonianze dirette e immagini esclusive, realizzate durante l'ultima edizione di Nations League, il docu offre uno sguardo autentico sulla quotidianità del gruppo, dentro e fuori dal campo. Le protagoniste si confrontano tra loro, condividendo sogni, aspettative e traguardi.

Tre puntate per raccontare emozioni, allenamenti e sacrifici

Tre puntate che si sviluppano in un intreccio di emozioni, allenamenti e sacrifici. Nel primo episodio, intitolato 'Gioco di squadra’, viene dato ampio risalto alle connessioni che animano il gruppo e alle interazioni tra ragazze e staff. In ‘Calcio e libertà’, invece, spazio alla preparazione tecnica che si cela prima dei match: il lavoro nascosto dietro a ogni traguardo per costruire al meglio la propria identità di squadra. E, infine, ‘Domani si vola’ (la frase ripetuta alla vigilia di ogni gara dal fisioterapista Roberto Cardarelli diventata ormai un motto della squadra), quando il sogno si lega al coraggio: tra emozioni e consapevolezza, nell’episodio finale si celebra la crescita della Nazionale e di un movimento che guarda al futuro. Perché non si tratta solo di sport, ma di un viaggio nella passione e nella determinazione.

Una docuserie - uscita a pochi giorni di distanza da ‘EURO 2025: il film della qualificazione’, anch’esso visibile sulla piattaforma OTT della Federazione - che rompe gli stereotipi e invita a guardare il calcio femminile con occhi nuovi: un tributo al talento e alla resilienza delle calciatrici, che si mostrano sotto una luce inedita, rivelando il loro lato umano prima che professionale e sportivo. Donne, atlete, compagne: ogni scena restituisce la forza e la complessità di chi vive il calcio come scelta di vita. Insieme a loro e ad Andrea Soncin, tra i protagonisti della docuserie ci sono anche i componenti dello staff, perché dietro alla squadra che va in campo ce n’è un’altra lavora nell’ombra. E così viene dato ampio spazio anche alle interviste a diversi collaboratori del Ct, ai medici, ai fisioterapisti, alla nutrizionista e ai magazzinieri. A loro il compito di spiegare le fondamenta di una preparazione che nasce da lontano e i piccoli particolari da non trascurare alla vigilia di un grande torneo. Perché per cercare di avvicinarsi al tetto d’Europa nulla deve essere lasciato al caso.