Italia-Norvegia diretta, Europei Femminili: segui il quarto di finale LIVE

Una volta conquistato il secondo posto nel gruppo B degli Europei femminili, per l'Italia di Andrea Soncin è tempo di affrontare la Norvegia di Grainger, in occasione dei quarti di finale del torneo continentale. Chi avrà la meglio affronterà la vincente di Svezia-Inghilterra in semifinale. Riflettori puntati su Cristiana Girelli, autrice di un gol meraviglioso contro il Portogallo e grande protagonista della fase a gironi. Appuntamento con la storia per le Azzurre: segui la partita di Ginevra in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:35 Italia, le Azzurre diffidate Queste le giocatrici dell'Italia a rischio squalifica in caso di giallo contro la Norvegia: Cantore, Di Guglielmo, Giugliano e Lenzini, qualora venissero ammonite, salterebbero un'eventuale semifinale contro la vincente di Svezia-Inghilterra. 19:25 Dove vedere Italia-Norvegia Ecco come e dove seguire Italia-Norvegia in diretta tv e streaming. TUTTE LE INFO 19:15 Italia-Norvegia, le ultime di formazione A breve le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia. Queste le probabili scelte di Soncin e Grainger: NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjeldr, Harviken, Mjelde, Hansen; Boe Risa, Engen, Maanum; Graham, Hegerberg, Gaupset. Ct: Grainger. ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin. 19:10 Tre su tre per la Norvegia femminile Tre vittorie in tre partite per la Norvegia di Grainger nella fase a gironi degli Europei femminili. Percorso netto, caratterizzato da otto gol fatti e cinque reti subite, negli impegni con Svizzera, Finlandia e Islanda. Sponda norvegese, una semifinale europea manca dal 2013, anno in cui l'Italia ha superato l'ultima volta la fase a gironi del torneo continentale.

19:05 Europei femminili, il percorso dell'Italia L'Italia di Andrea Soncin, nel corso della fase a gironi di questi Europei femminili, ha messo a referto una vittoria di misura all'esordio contro il Belgio, un pari con il Portogallo (1-1) e una sconfitta contro le campionesse del mondo della Spagna (3-1). Un totale di quattro punti che è stato sufficiente per staccare il pass per i quarti di finale del torneo continentale. Caruso, Girelli e Oliviero le marcatrici azzurre finora. 19:00 Tutto pronto per Italia-Norvegia, l'orario del quarto di finale Cresce l'attesa allo "Stade de Genève" di Ginevra, dove stanno per affrontarsi Italia e Norvegia: il fischio d'inizio della sfida valida per i quarti di finale degli Europei femminili è previsto per le ore 21. In palio il pass per le semifinali della competizione: qualora dovesse persistere la parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederebbe con i supplementari e gli eventuali calci di rigore. Stade de Genève - Ginevra

