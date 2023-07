Mondiali femminili, Salvai: "Non vediamo l'ora di iniziare"

AUKLAND (Nuova Zelanda) - L'azzurra Cecilia Salvai ha parlato direttamente dal ritiro di Auckland, dove la Nazionale italiana femminile sta preparando il debutto nel Mondiale in programma lunedì prossimo contro l'Argentina: "Non vedo l'ora che arrivi il 24 luglio per giocare la prima partita. Sono contenta, sono felice di essere qui, come tutte le mie compagne, ci stiamo godendo molto questa bellissima esperienza in un posto che è veramente meraviglioso e che ci sta offrendo tante sorprese da vedere e da scoprire. Sto vivendo tutto come fossi una giovane alla prima esperienza".