Mondiali femminili, l’Olanda batte il Portogallo per 1-0

DUNEDIN (Nuova Zelanda) - E’ bastato un gol in avvio del difensore dell’Inter Stephanie van der Gragt per decidere una sfida piuttosto equilibrata. La rete iniziale dopo tredici minuti ha rotto l’equilibrio, ma da quel momento in avanti il Portogallo non è mai riuscito a rendersi pericoloso contro un avversario che ha avuto in pugno la partita per tutti i novanta minuti. Nella ripresa le ragazze olandesi hanno sfiorato ripetutamente il raddoppio senza andare a bersaglio.

Olanda e Usa in testa al Gruppo E Grazie alla vittoria per 1-0 sul Portogallo, l’Olanda si porta in vetta alla classifica raggiungendo gli Stati Uniti. La formazione a stelle e strisce aveva vinto all’esordio contro il Vietnam per tre a zero, confermando i favori del pronostico per la vittoria finale. Nella prossima sfida del raggruppamento ci sarà lo scontro al vertice tra Usa e Olanda, mentre il Portogallo cercherà di rientrare in corsa sfidando il Vietnam.

La Francia pareggia con la Giamaica Esordio incerto per la selezione transalpina che non va oltre lo 0-0 contro la Giamaica. Le francesi nella prossima sfida dovranno affrontare il Brasile che domani farà il proprio esordio nel Mondiale contro Panama. La squadra brasiliana, insieme a quella statunitense, è una delle favorite per la vittoria finale.

