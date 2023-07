Argentina ko, l'Italia femminile fa festa cantando Blanco e Notti magiche

Italia, dopo il successo sull'Argentina espolde la festa

Una gara dura quella contro l'Argentina, in bilico fino al triplice fischio dopo il quale è esplosa la gioia delle azzurre, prima in campo e poi nello spogliatoio. Nel video postato dall'account ufficiale dell'Italia femminile si vedono infatti le calciatrici, insieme allo staff, festeggiare in modo sfrenato, cantando a squarciagola "Notti in bianco" di Blanco, cantautore appassionato di calcio e notoriamente tifoso della Roma. Non solo, le ragazze hanno intonato anche "Notti magiche", singolo dei festeggiamenti azzurri per eccellenza cantato dal duo Bennato-Nannini.