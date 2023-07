"Diretta Italia-Argentina: l'esordio delle Azzurre al Mondiale femminile LIVE"

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Arriva il momento dell'esordio dell' Italia di Milena Bertolini nel Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre - nel girone G con Argentina, Svezia e Sudafrica - se la devono vedere con la nazionale albiceleste.

10:25

La classifica aggiornata del Gruppo G

Questa la classifica aggiornata del Gruppo G:

Svezia 3 pt (GF 2 - GS 1); Italia 3 pt (GF 1 - GS 0); Sudafrica 0 pt (GF 1 - GS 2); Argentina 0 pt (GF 0 - GS 1).

10:22

Emozione Girelli: l'esultanza dopo il gol e la reazione di Bertolini

L'Italia batte l'Argentina al Mondiale femminile, esultanza da brividi in panchina e in campo. Sono stati momenti unici con due protagoniste. LEGGI TUTTO

10:17

Girelli, 54esimo gol in Nazionale

Per Cristiana Girelli si tratta del 54esimo gol in Nazionale. L'attaccante della Juventus va così a segno in due diverse edizioni dei Mondiali.

10:07

Bertolini: "Vittoria meritata, ora pensiamo alla prossima"

Al termine della partita, queste le parole del ct Milena Bertolini: "Siamo molto felici, sappiamo come sia importante iniziare bene e sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, come poi effettivamente è stato visto che è stata in equilibrio fino all'ultimo. Alla fine abbiamo meritato la vittoria. La mossa Girelli? Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra. Un capitano. C'è sempre. Quando entra sa cosa fare e lo sa fare benissimo". Poi sulle giovani Dragoni e Beccari: "Sono state brave, abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio per l'impatto emotivo, ma hanno fatto bene entrambe. Se sono qua è perché hanno qualità. Ora ci godiamo questa vittoria e poi ci metteremo a lavorare per preparare la prossima".

9:59

Finisce la partita: l'Italia batte l'Argentina 1-0

Il gol di Cristiana Girelli decide il match: l'Italia batte l'Argentina 1-0 nella partita di debutto del Mondiale femminile.

9:58

96' - Ammonita Stabile per l'Argentina

Stabile stende Cantore, ammonizione per l'Argentina.

9:56

94' - Occasione Argentina: Bonsegundo ci prova su punizione

Florencia Bonsegundo ci prova su calcio di punizione, potente ma centrale: respinge Durante.

9:54

92' - Cambio Argentina: dentro Belen Ippolito, fuori Rodriguez

Secondo cambio dell'Argentina: dentro Belen Ippolito, fuori Rodriguez.

9:52

90' - 7 minuti di recupero

Recupero corposo anche nel secondo tempo: 7 i minuti annunciati dal quarto uomo.

9:49

87' - Gol Italia! Girelli porta in vantaggio le Azzurre

Un grandissimo colpo di testa di Cristiana Girelli su cross di Lisa Boattin porta in vantaggio le Azzurre a tre minuti dal 90'. Per l'attaccante, appena entrata in campo, si tratta del 54esimo gol in Nazionale.

9:46

85' - Ammonita Bonansea

Barbara Bonansea ammonita per un intervento in ritardo su Falfan.

9:44

83' - Sostituzione Italia: dentro Girelli, fuori Dragoni

Il ct Milena Bertolini prova un altro cambio: al posto di Dragoni entra Girelli.

9:44

82' - Occasione Italia: Greggi ci prova da fuori

Tiro da fuori area di Greggi potente ma centrale: nessun problema per Correa.

9:39

77' - Sostituzione Argentina: dentro Rodriguez, fuori Nunez

Arriva anche il primo cambio dell'Argentina: Rodriguez prende il posto di Nunez.

9:38

76' - Ammonita Bonsegundo per l'Argentina

Terza ammonizione per l'Argentina: si tratta di Bonsegundo.

9:36

74' - Sostituzione Italia: entra Cantore per Giacinti

Seconda sostituzione per l'Italia: Cantore prende il posto di Giacinti.

9:35

73' - Occasione Argentina, ancora Stabile su punizione

Altra punizione di Stabile molto insidiosa, parata di Durante.

9:31

69' - Occasione Italia, Giuliano ci prova su punizione

Un calcio di punizione di Giugliano finisce di poco sopra la traversa.

9:29

68' - Ammonizione per Miriam Mayorga

Miriam Mayorga stende Bonansea che si stava involando verso la porta dell'Argentina e viene ammonita.

9:20

59' - Sostituzione Italia: fuori Caruso, dentro Greggi

Il primo cambio della partita è dell'Italia: fuori Caruso, dentro Greggi.

9:16

56' - Conclusione di Giuliano

Conclusione potente di Giuliano da fuori area, il tiro finisce alto sopra la traversa.

9:11

49' - Occasione Argentina con Stabile

Una punizione da posizione molto defilata (una sorta di corner corto) battuta da Stabile, per poco non sorprende Durante, che però legge bene la traiettoria indirizzata sul secondo palo e respinge il tiro-cross dell'argentina.

9:06

46' - Comincia il secondo tempo

Fischio d'inizio del secondo tempo, riparte la sfida tra Italia e Argentina.

9:05

Rientrano in campo le squadre

Tornano in campo le due squadre, pronte per il secondo tempo. Non ci sono sostituzioni in entrambe le selezioni.

8:51

49' - Finisce il primo tempo: Italia-Argentina 0-0

Finisce il primo tempo ad Auckland: Italia e Argentina vanno al riposo sul risultato di 0-0.

8:49

47' - Occasione Argentina, Stabile ci prova da fuori

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Stabile prova il tiro da fuori. Nonostante una leggera deviazione, nessun problema per Durante.

8:46

45' - Saranno 4 i minuti di recupero

Il quarto uomo segnala il recupero: saranno quattro i minuti di recupero.

8:43

42' - Giacinti in gol, annullato per fuorigioco

Beccari serve in profondità Giacinti, che scatta però in posizione irregolare prima di spedire il pallone alle spalle di Correa.

8:26

25' - Ammonita Caruso, calcio di punizione per l'Argentina

Caruso trattiene leggermente Larroquette al limite dell'area di rigore. Per l'arbitro è calcio di punizione e ammonizione per l'azzurra.

8:16

15' - Gol annullato ad Arianna Caruso

L'Italia va in vantaggio con un gran gol di Caruso, subito annullato però per posizione di fuorigioco.

8:13

12' - Ammonita Larroquette

Ammonita Larroquette per un una brutta entrata su Bonansea.

8:05

4' - Serie di occasioni per le Azzurre

Spinge l'Italia di Milena Bertolini, che occupa l'area di rigore dell'Argentina con una serie di cross e conclusioni, tutte ribattute dalla difesa albiceleste.

8:03

1' - Occasione Argentina, Larroquete ci prova

Dopo appena 53 secondi di gioco l'Argentina si fa vedere subito in avanti con Larroquete che prova una girata al volo che termina a lato.

8:01

1' - Comincia la partita

Fischio d'inizio, è cominciata la partita tra Italia e Argentina.

7:56

Squadre in campo per gli inni nazionali

Risuona l'inno di Mameli nell'Eden Park di Auckland.

7:54

La Svezia conduce il Girone G con 3 punti

Nella partita inaugurale del Girone G, ieri la Svezia ha battuto 2-1 il Sudafrica

7:31

Bertolini: "Con l'Argentina serve concretezza"

Il ct della Nazionale azzurra indica la strada alle sue ragazze: “È una sfida dura, dovremo giocare con semplicità e determinazione” CONTINUA A LEGGERE

7:16

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Caruso, Giugliano; Beccari, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini.

ARGENTINA (4-2-3-1): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Nunez, Benitez; Falfan, Banini, Bonseguendo; Larroquete. Ct: Portanova.

Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda)