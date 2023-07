Mondiali femminili, l'Argentina pareggia 2-2 in rimonta con il Sudafrica

ROMA - Con due gol in 5 minuti l'Argentina ha evitato la seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali femminili, dopo quella al debutto contro l'Italia . Con il Sudafrica finisce 2-2, un pareggio che lascia Svezia e Italia (che si affronteranno domani) in testa al girone G con tre punti ciascuna.

La partita

Ci hanno pensato Sophia Braun al 74' e Romina Nunez al 79' a scongiurare il successo delle africane, di fronte agli 8.834 spettatori al Dunedin Stadium. Ad aprire le marcature è stata Linda Motlhalo al 30', mentre Thembi Kgatlana ha raddoppiato al 66'. Per il Sudafrica si tratta del primo storico punto in assoluto nella Coppa del Mondo femminile. (fino a questo momento erano arrivate 4 sconfitte in altrettante partite, compresa quella dell'esordio con la Svezia di questa edizione).