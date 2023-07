Svezia-Italia, dove vederla in tv e in streaming

WELLINGTON - Sabato mattina alle 9.30 ora italiana Svezia e Italia si afffrontano al Regional Stadium di Wellington per la seconda giornata del Mondiale Femminile che si sta svolgendo in Australia e Nuova Zelanda.

Svezia-Italia: orari e canali

La gara Svezia-Italia, valida per seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Femminile, è in programma alle 9,30 (ora italiana) al al Regional Stadium di Wellington e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai 1 e Raiplay.

Dove vedere Svezia-Italia in diretta TV

Svezia-Italia sarà visibile in diretta tv, su Rai 1 in esclusiva e in chiaro.

Dove vedere Svezia-Italia in streaming

La partita tra Svezia e Italia sarà visibile in streaming su RaiPlay. Le opzioni sono due: basterà accedere al sito oppure o scaricare l'app su qualsiasi dispositivo mobile, in entrambi i casi gratuitamente.

Svezia-Italia in diretta: la cronaca

Grande attesa su entrambi i fronti, visto che sia Svezia che Italia vincendo la partita approderebbero agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Ma anche in caso di pareggio la squadra della Ct Bertolini si presenterebbe all'appuntamento del 2 agosto con il Sudafrica avendo a disposizione due risultati su tre Qui le probabili formazioni

