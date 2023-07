Mondiali femminili, Haug trascina la Norvegia agli ottavi. Ok la Svizzera

Il Marocco sogna gli ottavi di finale

Primo storico successo del Marocco in un Mondiale femminile. Nel girone H, le 'Leonesse dell'Atlante', allenate dal ct Reynald Pedros (ex calciatore, con un passato al Parma tra il 1997 e il 1999) superano 1-0 la Corea del Sud all''Hindmarsh Stadium' di Adelaide: decide la rete, di testa, di Ibtissam Jraidi al 6' del primo tempo su assist di El Haj. Nella ripresa la Corea del Sud alza i ritmi e va vicina al pareggio con Park Eunsun ma il risultato non cambia più: il Marocco sale a quota 3 punti e si giocherà una storica qualificazione agli ottavi di finale contro la Colombia; le ragazze asiatiche allenate da Colin Bell incassano invece la seconda sconfitta consecutiva e sono ora a un passo dall'eliminazione.