Mondiali femminili, poker Giappone alla Spagna: primo posto nel gruppo C

ROMA - È passato da primo in classifica il Giappone, che ha battuto con un netto 4-0 la Spagna nella gara valida per la terza giornata del Gruppo C ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Le due squadre erano già sicure della qualificazione agli ottavi e le nipponiche con questa vittoria chiudono a punteggio pieno. Le reti nel primo tempo di Miyazawa al 12', Ueki al 29' e ancora Miyazawa al 40', poi nella ripresa Tanaka all'83'.