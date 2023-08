Sudafrica-Italia, dove vederla in tv e in streaming

WELLINGTON -Mercoledì mattina alle 9 ora italiana Sudafrica e Italia si afffrontano al Regional Stadium di Wellington per la terza giornata (ultima della fase a gironi) del Mondiale Femminile che si sta svolgendo in Australia e Nuova Zelanda.

Sudafrica-Italia: orari e canali

La gara Sudafrica-Italia, valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale Femminile, è in programma il 2 agosto alle 9 (ora italiana) al Regional Stadium di Wellington e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai 1 e Raiplay.

Dove vedere Sudafrica-Italia in diretta TV

Sudafrica-Italia sarà visibile in diretta tv, su Rai 1 in esclusiva e in chiaro.

Dove vedere Sudafrica-Italia in streaming

La partita tra Sudafrica e Italia sarà visibile in streaming su RaiPlay. Le opzioni sono due: basterà accedere al sito oppure o scaricare l'app su qualsiasi dispositivo mobile, in entrambi i casi gratuitamente.

Sudafrica-Italia in diretta: la cronaca

Italia sospesa tra il passaggio agli ottavi e ritorno a casa: con il Sudafrica serve una vittoria per andare avanti nel Mondiale, con un pareggio però bisognerebbe attendere il risultato di Svezia-Argentina per sperare. Qui le probabili formazioni

Segui Sudafrica-Italia in diretta sul nostro sito