Mondiali femminili, Spagna ai quarti: "manita" alla Svizzera

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - La Spagna vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili in corso in Australia e in Nuova Zelanda. Le "furie rosse", nel match disputato ad Auckland davanti a oltre 43mila spettatori, si sono imposte 5-1 sulla Svizzera con la doppietta di Aitana Bonmati­ Conca, vera trascinatrice delle iberiche, e le reti di Redondo Ferrer, Codina ed Hermoso.

Niente da fare per le elvetiche, illuse all'11esimo del primo tempo dall'autorete di Codina per il momentaneo 1-1. Ai quarti ci va la Spagna (risultato storico per il calcio femminile spagnolo), che adesso affronterà la vincente del match tra Sudafrica e Olanda in programma domani.

