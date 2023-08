La Spagna fa la storia ai Mondiali ma è caos: tutte contro l'allenatore

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Apoteosi per la Spagna femminile : grazie al 2-1 maturato contro la favoritissima Olanda ai quarti, le 'Furie rosse' staccano il pass per la prima storica qualificazione alla semifinale di un Mondiale . Una vittoria importantissima per le spagnole, macchiata però da un video - diventato presto virale sui social - che testimonia una sintonia ai minimi termini tra la squadra e il commissario tecnico, Jorge Vilda .

Spagna, tensioni tra la squadra e Vilda

Nel video che circola in rete, si nota infatti il 42enne allenatore che corre incontro alle sue calciatrici per celebrare lo storico successo contro l'Olanda ma viene completamente ignorato. Frizioni, quelle tra squadra e allenatore, che risalgono a pochi mesi fa quando 15 calciatrici iberiche avevano deciso di lasciare la Nazionale. Il motivo? I metodi poco ortodossi del ct che avevano portato le veterane dello spogliatoio a chiederne addirittura le dimissioni. Lo scontro tra Federazione-allenatore e giocatrici è stato durissimo ed è proseguito fino a quando 3 delle 15 calciatrici protagoniste della vicenda sono state convocate dallo stesso Vilda per la Coppa del Mondo che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda. Il campo, al momento, dà ragione a Vilda ma il clima nello spogliatoio è a dir poco bollente.