Mondiali femminili, Spagna-Svezia in semifinale: Olanda e Giappone ko

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - È Spagna-Svezia la prima semifinale dei Mondiali di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (da Australia-Francia e Inghilterra-Colombia usciranno poi le altre due semifinaliste).

La Spagna piega l'Olanda ai supplementari

Missione compiuta per le iberiche, che alla fine di una partita dalle mille emozioni escono meritatamente vittoriose dal Wellington Regional Stadium dopo aver battuto l'Olanda ai supplementari. Dominanti per tutto l'arco della partita, le spagnole sono passate in vantaggio all'81' con un rigore trasformato da Mariona Caldentey ma sono state riprese al 91' da van der Gragt, per poi spuntarla al 111' grazie a un'ottima imbucata di Jenni Hermoso per la neoentrata Salma Paralluelo che l'ha sfruttata al meglio siglando il gol del definitivo 2-1: prima qualificazione a una semifinale mondiale per la Spagna, che affronterà la Svezia (Australia-Francia e Inghilterra-Colombia invece le ultime due semifinali).

Spagna-Olanda 2-1 dts (1-1): statistiche e tabellino

Rimpianti Giappone: Svezia avanti con il brivido

Successo con il brivido infatti per le scandinave, vittoriose per 2-1 a Auckland contro un Giappone che esce dal campo dell'Eden Park con qualche rimpianto. Sotto di due reti dopo essere state punite da Ilestedt (32') e da Angeldahl su rigore a inizio ripresa (51'), le nipponiche sbagliano un penalty al 74' con Ueki e riescono ad accorciare le distanze con Hayashi solamente all'87': troppo tardi per rovinare la festa alle svedesi, che volano così in semifinale.

Giappone-Svezia 1-2: statistiche e tabellino