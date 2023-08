Scandalo in Spagna, bacio shock tra presidente e giocatrice: "Ingiustificabile"

Un bacio a sorpresa e la polemica si infiamma. La Spagna è diventata campione del mondo per la prima volta dopo la finalissima vinta per 1-0 contro l'Inghilterra, ma durante la premiazione è accaduto qualcosa di poco elegante. Infatti, il presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales ha abbracciato calorosamente Jenni Hermoso prima di metterle le mani dietro la nuca e successivamente baciarla in bocca. Sui social e non solo tutti hanno commentato la scena dicendo che era ingiustificabile.