Mondiali femminili, trionfo Spagna: battuta l'Inghilterra in finale

Trionfo Spagna, Carmona manda ko l'Inghilterra

Finale subito aggressiva e giocata a viso aperto, con tante occasioni per entrambe le squadre: al 16' Hemp colpisce la traversa per l'Inghilterra e poco dopo Paralluelo e Redondo falliscono una clamorosa doppia occasione per la Spagna. La partita si sblocca al 29', con il gol di Carmona. Il capitano delle spagnole riceve da Caldentey, entra in area e fa partire il diagonale che non lascia scampo a Earps. La Spagna continua a crescere e sfiora più volte il raddoppio. Poi al 65' c'è un check del Var per il tocco di mano in area di Walsh su un pallone gestito da Caldentey. Viene assegnato calcio di rigore per le spagnole, ma Earps tiene aperta la finale parando il tiro di Hermoso. Non basta però, con le spagnole che tengono il possesso fino al triplice fischio dell'arbitro e alzano al cielo la Coppa del Mondo.

Spagna, prima Coppa del Mondo e podio tutto europeo

Prima Coppa del Mondo per la Spagna in quella che per entrambe le formazioni era la prima finale mondiale. Inoltre i Mondiali femminili 2023 si chiudono con un podio tutto europeo; ieri, sabato 19 agosto, la Svezia si è aggiudicata il terzo posto battendo l'Australia per 2-0.