Carmona, dalla gioia al dramma: vince i Mondiali e scopre della morte del padre

Carmona, la terribile notizia dopo il trionfo

Carmona ha partecipato ai festeggiamenti in campo e alle interviste post-partita, ma una volta raggiunti gli spogliatoi ha appreso la terribile notizia della morte del padre. Lo spiega in una nota la Federcalcio spagnola, che non ha svelato né le cause del decesso né le tempistiche del decesso. Carmona, che aveva dedicato il trionfo ad un'amica che aveva da poco perso la madre non sapendo della sua perdita, ha lasciato un messaggio sui social: "E senza saperlo avevo la mia stella prima dell'inizio della partita. So che mi hai dato la forza per realizzare qualcosa di unico. So che mi hai visto stasera e che sei orgoglioso di me. Riposa in pace, papà". Comunicato ufficiale anche da parte del Real Madrid, club con cui gioca: "Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la morte del padre della nostra giocatrice Olga Carmona. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a Olga, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari. Riposa in pace".