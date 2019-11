Giugliano offesa sui social, la Roma risponde e blocca il tifoso

ROMA - Ancora sessismo nel mondo del calcio. Questa volta nel mirino è finita la centrocampista della Roma Manuela Giugliano, alle prese con un commento sgradevole e gratuito rivoltole da un utente. La pagina Twitter della squadra ha pubblicato questa mattina un comunicato sulle condizioni cliniche della giocatrice, uscita per infortunio durante il match di domenica con la Juventus e probabilmente costretta ad un lungo stop. Tra i diversi commenti di vicinanza e di incoraggiamento per la fantasista azzurra, è poi comparso questo: “Faceva meglio a rimanere in cucina”. Un'uscita offensiva, maleducata e irrispettosa, che ha generato la risposta immediata del club, da sempre in prima linea contro qualsiasi forma di sessismo. “Dopo tanto tempo torna il premio Idiot of The Day“. Reazione ferma della società e blocco dell'utente. Inevitabile e necessario.