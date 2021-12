Serie A, al Tre Fontane il derby Roma-Lazio

Roma - Tra i match più attesi dell'11a giornata di Serie A femminile c'è il derby della Capitale tra la Roma e la neopromossa Lazio. Le giallorosse guidate da Spugna, reduci dall'ennesima vittoria – questa volta ai danni della Sampdoria – hanno tra le mani la grande possibilità di scavalcare il Sassuolo – alle prese con l'Inter di Guarino – e piazzarsi al secondo posto in classifica, attaccato anche dal Milan (a pari punti con le giallorosse a 22) che invece nel weekend giocherà contro la Juventus. Le bianconere fino ad ora sono imbattute. Roma-Lazio è fissata per domenica 12 dicembre alle 12.30 al Tre Fontane: i tre precedenti tra le due squadre, tutti giocati in Coppa Italia, li hanno vinti le giallorosse con un parziale di 16-4. Se la Roma non ha mai perso in 12 precedenti di A contro squadre neopromosse grazie a 11 vittorie e a un pareggio, la Lazio – seppur i pronostici sono tutti a favore delle ragazze di Spugna – dopo il successo contro il Verona nell'ultimo turno di campionato potrebbe centrare la seconda vittoria consecutiva, dando continuità ai primi tre punti stagionali conquistati e tornando definitivamente in campo per la lotta salvezza. Dall'altra parte, la Roma è affamata e va a caccia del quinto successo di fila in questo campionato, che in tal caso si tratterebbe di un record assoluto. Quanto ai gol incassati, la Lazio ne ha totalizzati 33 in questa Serie A: le biancocelesti hanno tenuto la porta inviolata nella 10a giornata, ma non registrano due clean sheet consecutivi da ottobre 2011. Infine, tra le osservate speciali spicca Lazaro della Roma, che nelle sue ultime tre presenze ha realizzato tre reti, l'ultima con la Samp.