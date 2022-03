Soffia fa autogol, Lazaro trova il pari: termina 1-1 il big match Juve-Roma

VINOVO - Finisce 1-1 il big match Scudetto tra Juventus e Roma . Le ragazze di Spugna subiscono lo svantaggio a causa dell'autorete di Soffia ma trovano il pari con Lazaro , fallendo dunque l'operazione aggancio alla capolista ma tenendo invariata la distanza in classifica. Le bianconere guidano la graduatoria con 41 punti, mentre le capitoline – al loro 10° risultato utile consecutivo – inseguono a 38. In avvio di gara il primo squillo è della Juventus: Gama ci prova dalla distanza ma la sua conclusione è debole e imprecisa. Subito dopo tocca alla Roma tentare la rete: Andressa la butta dentro, Peyraud-Magnin smanaccia e Lazaro prova la rovesciata con il tiro che termina alto. Il match si sblocca all'11, Boattin va via sulla sinistra e crossa per Girelli , il cui colpo di testa è deviato sfortunatamente in porta da Soffia , che fa autogol e consente alla Juventus di portarsi in vantaggio. Le giallorosse restano compatte e producono molto: alla mezz'ora Andressa – tra le migliori di giornata – lancia Serturini che rientra sul destro, calcia e trova l'ottimo intervento dell'estremo difensore bianconero, che devia in corner. Allo scadere della prima frazione di gioco la Juve torna dalle parti di Ceasar con Bonansea , che non concretizza il suggerimento di Caruso brava a smarcarsi in area tra più avversarie.

La Roma trova il pari: ci pensa Lazaro

Nella ripresa la Roma spinge sull'acceleratore e al 61' ripristina l'equilibrio. Cernoia sbaglia un retropassaggio e ne approfitta Haavi, che avanza palla al piede e fornisce l'assist perfetto per Lazaro. La spagnola è cinica e batte Peyraud-Magnin, trovando l'1-1. Al 76 ancora un'occasione giallorossa: Glionna, ex della gara appena entrata in campo, fa partire un super destro dalla distanza che il portiere di casa respinge, Di Gugliemo ribatte male e l'azione si conclude in un nulla di fatto. All'84 Greggi appoggia per Glionna, che calcia forte ma non trova lo specchio. All'89 punizione Juve: Cernoia tocca per Boattin che fa partire un sinistro insidioso che però Ceasar para. In pieno recupero Girelli tenta il tacco, il tiro si spegne a lato e il big match Scudetto termina 1-1.

La Samp vince 2-0 con la Fiorentina, l'Empoli batte anche il Verona

La 16a giornata di Serie A femminile si apre con il match tra Sampdora e Fiorentina, che vede la formazione guidata da Cincotta imporsi con un netto 2-0 grazie alle reti di Wagner e Martinovic, con la viola che – in chiave salvezza – incassa una sconfitta pesante. Tre punti preziosi, invece, per l'Empoli, che dopo la vittoria sulla Juve batte anche il Verona e si allontana dalla zona retrocessione. In gol per le toscane la solita Dompig. Domani, domenica 6 marzo, Lazio-Sassuolo alle 12.30 e, alle 14.30, gli incontri tra Inter e Pomigliano e Milan e Napoli.