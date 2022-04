La Roma batte 7-1 il Verona e consolida il 2° posto in classifica

ROMA - La Roma vince 7-1 contro il Verona, consolida il secondo posto in classifica a 47 punti e centra il 14° successo nella Serie A 21/22. Al "Tre Fontane", le giallorosse di Spugna, nella sfida con le gialloblù valida per la 19esima giornata di campionato, sfiorano il vantaggio con l'ex Glionna in avvio, ma si portano avanti al 10' con Mijatovic, alla prima da titolare nel torneo. La rete dell'1-0 firmata dalla serba conclude una bella azione corale di Bartoli, Andressa e Giugliano, che alla fine serve in mezzo alla serba il pallone per il tap-in vincente. Le capitoline insistono in attacco e al 24' si concretizza il raddoppio: palla profonda di Greggi per Glionna, la compagna vede Mijatovic libera in area e le serve con un cross chirurgico l'assist del 2-0, questa volta frutto di un'incornata vincente. Doppietta per il neo acquisto della Roma, che diventa la 13esima marcatrice giallorossa in questa Serie A. Nonostante le undici di Spugna siano in totale controllo del match, le squadre vanno a riposo con lo stesso punteggio. A inizio ripresa però, dopo qualche timida offensiva delle ospiti, le giallorosse calano il tris: palla dentro di Làzaro, tocco di Andressa e Haaland battuta. La squadra di Brutti non riesce a reagire e al 59' incassa il poker di Paloma Làzaro: suggerimento perfetto di Borini da sinistra, la spagnola si avventa sul pallone e insacca al volo il suo ottavo gol nella competizione 21/22. Le venete al 71' vanno a bersaglio con la classe 2004 Arrigoni, che segna la sua prima rete nel massimo campionato e diventa la più giovane marcatrice nel torneo in corso, ma le capitoline rispondono con altri tre gol: al 76' quello dela subentrata Pirone, al 78' quello di Glionna, che punisce per la quarta volta in Serie A le gialloblù, rendendole la sua vittima preferita al pari del Sassuolo. All'85' si aggiunge al tabellino marcatrici anche Haug, che diventa la 14esima marcatrice differente nel torneo in corso per la squadra di Spugna - nessuna ne ha mandate a bersaglio di più finora. Termina con la goleada delle padrone di casa, che allungano a 13 la loro striscia record di imbattibilità in Serie A (11 vittorie e due pareggi).