Valentina Giacinti: ufficiale il passaggio dal Milan alla Roma femminile

Valentina Giacinti alla Roma, il comunicato delle giallorosse

Al Milan dal 2018, Valentina Giacinti approda alla Roma dopo sei mesi di prestito con la maglia della Fiorentina. Vi riportiamo di seguito il comunicato della società giallorossa in merito all'ufficialità della punta azzurra:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Valentina Giacinti. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2025.

Valentina Giacinti, con 233 presenze e 182 gol realizzati in Serie A, è stata per tre stagioni la miglior marcatrice del campionato italiano.

“Ho scelto la Roma perché la società sta investendo molto nel calcio femminile e ogni anno dimostra sempre di più di voler far bene”, ha spiegato Valentina.

“Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile”.

È stata la prima calciatrice a raggiungere 50 gol con la maglia del Milan di cui è stata anche la capitana.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Valentina, una calciatrice che ci ha mostrato fin da subito grande entusiasmo all’idea di indossare i nostri colori”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli.

“Valentina è un’attaccante unica in Italia ed è stata un valore aggiunto in ogni squadra nella quale ha giocato, il suo arrivo è la conferma delle nostre intenzioni: continuare a essere protagoniste in Italia e iniziare a costruire un’identità internazionale”.

Benvenuta alla Roma, Valentina!".

Il saluto della Giacinti al Milan su Twitter: "Vi porterò sempre con me"

Nella giornata di ieri, Valentina Giacinti aveva anche pubblicato un post su Twitter per ringraziare il Milan e i suoi tifosi per i quattro anni con la maglia del Diavolo cucita addosso.

Nel post si vede la Giacinti di schiena, con le braccia larghe intenta ad esultare dopo una rete, con il numero 9 ben visibile sulle sue spalle.

Di seguito il pensiero di Valentina:

"Grazie. Ci tenevo a ringraziare l’AC Milan e a salutare tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questi 4 anni. Vi ringrazio perché ho capito una cosa, a volte non servono scudetti, coppe o altro per entrare nel cuore delle persone ma semplicemente essere se stessi. Posso solo dirvi che sono sempre stata me stessa in ogni attimo, in ogni partita e in ogni post partita, difendendo e lottando per questi colori. Una cosa è certa, sarò sempre me stessa anche se qualcuno ha provato in tutti i modi a spezzarmi il mio più grande sogno, quello di diventare una bandiera del Milan. Avrei tante cose da dire ma preferisco soffermarmi nel dirvi che la salute viene prima di tutto. Ora si apre un nuovo capitolo della mia vita e sono fortunata perché nel mio cassetto ho tanti altri sogni da realizzare. Vi porto con me, per sempre. Vale".