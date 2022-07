Serie A, il calendario della prima fase: la Roma debutterà a Pomigliano

È online in calendario ufficiale della Serie A di calcio femminile 2022-23. Per il debutto, fissato al 27-28 agosto, la Roma di Alessandro Spugna se la vedrà con il Pomigliano in trasferta, per poi riabbracciare il pubblico di casa nella 2a giornata, quando le giallorosse affronteranno la Fiorentina. Il campionato alle porte, come già preannunciato, sarà il primo in regime di professionismo, e vedrà inoltre l'avvio del nuovo format. Le dieci squadre che prenderanno parte al torneo giocheranno innanzitutto la regular season con gare di andata e ritorno per un totale di 18 incontri; successivamente, le prime cinque della graduatoria accederanno a una poule Scudetto, con in palio il titolo di campione d’Italia e l’accesso alla UEFA Women’s Champions League, mentre le ultime cinque si affronteranno in una poule salvezza nella quale l’ultima retrocederà direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi il posto nella massima categoria in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto. Nella seconda fase le squadre manterranno i punti acquisiti durante il turno precedente.