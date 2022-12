Roma femminile, ufficiale: Spugna rinnova fino al 2024

ROMA - Una bella notizia in casa Roma femminile . Il tecnico Alessandro Spugna ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2024. Un bel riconoscimento dopo un'ottima prima parte di stagione tra campionato e Champions League con le ragazze giallorosse. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla Roma sui propri canali societari.

La nota della Roma

"L’AS Roma è lieta di comunicare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il tecnico della Squadra Femminile, in carica dall'estate del 2021, ha guidato le giallorosse alla storica prima partecipazione alla fase a gironi della Women’s Champions League, a una finale di Coppa Italia e alla vittoria della prima Supercoppa Italiana".

“Ringrazio il Club per questo rinnovo, sento grande fiducia nei miei confronti. Sia io sia la società vogliamo continuare il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione e che ci sta regalando grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Spugna.

“Con molta ambizione vogliamo raggiungere obiettivi straordinari, per questo motivo darò tutto me stesso affinché i nostri desideri si realizzino”.

Attualmente la Roma è in testa alla classifica di Serie A con 30 punti su 36 conquistati ed è in piena corsa per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

“Il rinnovo di Alessandro è la naturale conseguenza di un percorso fino ad ora portato avanti con grande attenzione e professionalità, confortato anche dagli ottimi risultati sul campo”, ha spiegato la Head of Women's Football Betty Bavagnoli.

“Alessandro ha dimostrato grande passione, competenza e ambizione, mettendosi a disposizione di un Club che vuole raggiungere grandi obiettivi”.