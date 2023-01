Serie A, Roma corsara a Parma: decide un rigore di Andressa

PARMA - Pesante successo esterno per la Roma di Alessandro Spugna. Nella 14ª giornata della Serie A femminile le giallorosse soffrono ma espugnano 3-2 il campo del Parma. Le emiliane padrone di casa passano il vantaggio già al 5' con Martinovic ma le giallorosse non si scompongono e la ribaltano nei successivi 15' con Haavi (8') e Giacinti (19'). Il Parma non ci sta e riequilibra le sorti del match con il gol di Bardin al tramonto del primo tempo. Nella ripresa la capolista spinge e trova il nuovo e decisivo vantaggio al 76' con Andressa che trasforma un calcio di rigore. La capolista di mister Spugna sale così a quota 36 punti e conserva i 5 punti di vantaggio sulla Juve seconda. Il Parma rimane invece inchiodato all'ultimo posto in classifica a quota 6.