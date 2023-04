Roma-Fiorentina Femminile, dove vederla in tv e probabili formazioni

Partita: Roma-Fiorentina Femminile

Orario partita: ore 14:30

Canale Tv: La7

Pay TV Streaming: La7.it, TimVision

Roma-Fiorentina Femminile orari e canali

Roma-Fiorentina Femminile, match valido per la sesta giornata della poule scudetto della Serie A Femminile, è in programma allo Stadio Tre Fontane di Roma e sarà trasmesso in diretta su La7.

Dove vedere Roma-Fiorentina Femminile in diretta TV

Roma-Fiorentina Femminile, sarà trasmessa in chiaro su La7 (canale numero 7 del digitale terrestre). La partita sarà trasmessa anche da TIMSIVION. Basterà connettersi all'app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox per poter seguire il match in televisione. In alternativa si può utilizzare un dispositivo come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

Roma-Fiorentina Femminile dove vederla in streaming

La partita tra Roma e Fiorentina Femminile, valevole per il sesto turno della poule scudetto di Serie A Femminile, sarà visibile anche in streaming su TimVision utilizzando l'app per dispositivi mobili o alla versione desktop da pc e notebook. Si potrà seguire il match anche sul sito internet ufficiale di La7 (La7.it).

Roma-Fiorentina Femminile in Diretta: la cronaca

La Roma Femminile di Alessandro Spugna sarà chiamata ad un ultimo sforzo per aggiudiarsi il primo storico scudetto. Alle giallorosse servirà battere la Fiorentina di Patrizia Panico, attualmente al terzo posto assieme al Milan e a +3 sull'Inter.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina Femminile

ROMA (4-4-2): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Haavi, Greggi, Giugliano, Glionna; Andressa, Giacinti. All. Spugna.

FIORENTINA (4-5-1): Baldi; Cafferata, Tortelli, Agard, Jackmon; Catena, Zamanian, Breitner, Boquete, Mijatovic; Hammarlund. All. Panico.