La Serie A femminile sarà su Dazn: la Figc firma l'accordo per il 2023-24

La FIGC e DAZN hanno annunciato nella giornata di oggi che il campionato italiano di “Serie A Femminile eBay” verrà trasmesso sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo per la stagione 2023/24 . La collaborazione tra federazione e Dazn, dopo il kick-off con la trasmissione delle finali giovanili e il rivoluzionario accordo per trasmettere gli audio dei dialoghi Var-arbitri, prosegue dunque col campionato femminile: lo "start" domani con Roma-Como .

Cappelletti, Azzi e Gravina: "Compiuto un ulteriore passo in avanti"

"E' una splendida notizia per tutto il calcio femminile italiano -ha affermato Federica Cappelletti, presidente della divisione femminile professionistica - Questo accordo potrà contribuire in maniera straordinaria ad accrescere il valore del nostro campionato". "Con l'arrivo della A femminile su Dazn la nostra collaborazione con Figc fa un ulteriore passo avanti - ha sottolineato invece Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia - L'attenzione costante rivolta alle competizioni femminili si riflette concretamente nella nostra offerta editoriale. Siamo orgogliosi di contribuire così alla crescita in termini di visibilità di questa competizione". "Siamo molto soddisfatti dell'interesse di Dazn per la serie A femminile - ha detto il presidente Figc, Gabriele Gravina -. Lo sviluppo del calcio femminile italiano passa anche attraverso una maggiore visibilità e l'accordo con il broadcaster di riferimento per la A maschile, e soprattutto per il calcio femminile internazionale, sono sicuro amplierà la platea di appassionati. E' un processo di rinnovamento culturale che attraversa la società civile prima ancora del mondo sportivo".

Serie A femminile, si parte domani con Roma-Como

Sarà possibile portare le emozioni della massima serie femminile anche in Usa, Canada, Giappone, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Irlanda, Uk, Portogallo, Belgio e Polonia grazie all'accordo siglato da Dazn con S&T Sports. Il calcio d'inizio della collaborazione è previsto per questo fine settimana quando su Dazn verrà trasmessa la seconda giornata; in campo domani dalle 15 Roma contro Como Women, domenica alle 12.30 Napoli-Milan, alle 14.30 Sassuolo-Pomigliano e alle 18 Juve-Samp. Lunedì alle 18 Inter-Fiorentina. La A femminile sarà visibile a tutti gli abbonati Dazn che avranno attivato un abbonamento Start, Standard o Plus.

