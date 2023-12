Diretta Roma-Milan femminile 2-1: segui la sfida LIVE

13:52

64' - Vantaggio Roma: segna Di Guglielmo

Giallorosse in vantaggio per 2-1 contro il Milan: grandissimo gol del terzino che stoppa di petto dal limite una palla alta e di controbalzo centra l'angolino basso.

13:48

60' - Gol annullato a Kumagai

La giapponese segna di testa ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

13:46

58' - Pareggia la Roma: 1-1

Giugliano pareggia i conti con un tiro rasoterra al centro dell'area. Dybala mask per la cenetorcampista della Roma e dell'Italia che sta vivendo un momento magico.

13:44

56' - Ammonita Grimshaw

Gallo per la scozzese che abbatte Aigbogun sulla corsia.

13:43

54' - Chance Dubcova

Da posizione defilata la numero 10 del Milan calcia a lato.

13:39

52' - Ancora Haavi

Tiro sballato dal limite dell'attaccante della Roma.

13:38

50' - Staskova in rovesciata

Tentativo acrobatico dell'attaccante che Linari corregge in corner.

13:37

47' - Haavi risponde

La norvegese non inquadra la porta.

13:34

46' - Tiro di Cernoia

La centrocampista del Milan tira dal limite ma Ceasar blocca in presa bassa.

13:32

46' - Inizia il secondo tempo.

Batte la Roma. Nessun cambio.

13:22

Roma-Milan, il dato sugli spettatori

Al Tre Fontane sono presenti 900 tifosi per la sfida tra Roma e Milan.

13:17

45' + 1' - Fine primo tempo

Dopo un minuto di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi. Il Milan conduce a sorpresa per 1-0 grazie al rigore trasformato da Asllani a metà primo tempo.

13:15

44' - Chance per Haavi

Destro sul primo palo di Haavi che colpisce l'esterno della rete. Roma a un passo da pareggio.

13:12

40' - Giuliani sicura

Pallonetto di Haavi dal limite, è una sorta di passaggio alto che finisce tra le braccia di Giuliani.

13:08

37' - Aigbogun ci prova

Cross teso e basso di Haavi per Aigbogun che calcia male un rigore in movimento. Tiro murato.

13:03

32' - Giallo per Bergamaschi

Scatta l'ammonizione per il terzino del Milan per un fallo non cattivo.

13:01

30' - Roma in difficoltà

Tante palle in mezzo però manca incisività nella manovra di Giugliano e compagne.

12:58

27' - Giallo per Di Guglielmo

Ammonito il terzino della Roma per una trattenuta su Asllani.

12:54

24' - Milan in vantaggio, 1-0

Asllani non sbaglia dagli undici metri spiazzando Ceasar: le rossonere stanno vincendo 1-0 al Tre Fontane.

12:53

23' - Rigore per il Milan

Greggi aggancia Staskova: per l'arbitro è rigore.

12:45

15' - Partita bloccata

Nessun tiro in porta. L'occasione migliore finora è della Roma, ma Guagni chiude Haavi in extremis.

12:30

1' - Roma-Milan è iniziata

Al Tre Fontane battono le rossonere. Si comincia.

12:21

Roma, ciclo di fuoco

In dieci giorni la Roma Femminile si gioca il titolo di campione d'inverno e il pass per i quarti di Champions: oggi sfida il Milan, giovedì il Psg fuori, il prossimo weekend c'è il Como in trasferta e di seguito il Psg al Tre Fontane.

12:16

Roma, le assenze

Spugna non può contare su capitan Bartoli, Kramzar, Latorre e Viens. La canadese ha un problema alla caviglia però ha buone chance di recuperare per la sfida di giovedì contro il Psg, valida per la terza giornata del girone di Champions.

12:10

Milan, momento no

La squadra di Corti viene dalla sconfitta nel derby contro l'Inter e si trova in sesta posizione con 9 punti, fuori dalla poule scudetto. L'avvio negativo ha portato all'esonero di Ganz.

12:06

Roma, missione decima vittoria

La Roma, contro il Milan, cerca il decimo successo di fila in campionato su dieci partite. Al momento è prima in classifica con 27 punti insieme alla Juventus, che però ha giocato e vinto ieri per 4-0 contro il Pomigliano trascinata da Beerensteyn.

12:02

Roma Milan, le ex della sfida

Giugliano e Giacinti in carriera hanno giocato nel Milan, dall'altra parte c'è Swaby, ex difensore della Roma.

12:00

Roma-Milan, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Ceasar; Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw, Cernoia, Dubcova; Laurent, Staskova, Asllani. All.: Corti.

11:45

Spugna: "Dicembre impegnativo"

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro il Milan: "Sarà un dicembre molto importante, non so se decisivo, ma sicuramente ci giochiamo davvero tanto. In campionato dobbiamo continuare sulla nostra strada continuando a fare i tre punti in ogni partita perché abbiamo un margine di errore pari allo zero. La Juventus è lì, la Fiorentina non è comunque ancora lontana, per cui dobbiamo dobbiamo mantenere il passo. In Champions League abbiamo due impegni molto complicati perché giochiamo contro una squadra molto forte anche se in questo momento a zero punti in classifica".

11:42

Roma-Milan, come vederla in tv

La sfida tra Roma e Milan femminile, valevole per la decima giornata di campionato, inizierà alle ore 12.30. La gara sarà visibile in diretta su Dazn.

Stadio Tre Fontane - Roma