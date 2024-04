Roma Femminile campione d'Italia: i complimenti del sindaco Gualtieri

La Roma femminile di Alessandro Spugna è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. Un tricolore festeggiato ancor prima di scendere in campo, grazie alla sconfitta della Juventus Women contro l'Inter di Guarino. A celebrare il prestigioso successo delle giallorosse è stato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che via social ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto da Giacinti e compagne.