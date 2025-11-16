La Roma femminile vince il derby: Di Guglielmo decisiva, Lazio ko

Di Guglielmo decide Roma-Lazio femminile

Le giallorosse partono subito forte nel primo tempo e dopo pochi minuti reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano di Benoit sul tiro di Corelli: Rossettini usa il FVS, ma il check ha dato esito negativo. Al quarto d'ora di gioco, Giugliano ci prova dalla distanza e colpisce in pieno la traversa. Traversa colpita anche da Giada Greggi 10 minuti, stavolta sulla ribattuta Bergamaschi arriva di tutti e la mette dentro, ma il gol viene annullato per fuoriogioco dell'ex Juve e Milan. La rete del vantaggio arriva al 30', con Viens che dal secondo palo mette la palla a rimorchio per Di Guglielmo, stop e tiro di collo esterno, Durante non può nulla. Nel finale del primo tempo, il portiere della Lazio salva la squadra con un miracolo sul tiro dalla distanza ancora di Greggi. Secondo tempo più equilibrato con la Roma che colpisce un palo con Rieke, e la Lazio vicina al pareggio con il tiro di Karczewska in area di poco al lato. Ancora Durante al 68' si supera ed evita il gol sul colpo di testa di Rieke. La tedesca nel finale si vede anche annullare un gol per un fallo ravvisato dall'arbitro nell'azione.