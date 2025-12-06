Pari tra Roma e Juve femminile: Pinto risponde a Bergamaschi

Bergamaschi e Pinto in gol: 1-1 tra Roma e Juve femminile

Bergamaschi sblocca la partita al 12' con un gol magnifico, un destro da trenta metri che si infila all'incrocio. L'arbitro viene richiamato al Var pochi minuti dopo per un possibile rigore in favore della Juve, ma non viene giudicato irregolare il tocco di mano di Correlli. Le bianconere crescono e Walti sfiora il gol olimpico da calcio d'angolo, evitato da una bella parata di Baldi. Nella ripresa le bianconere hanno la chance per parregiare con Godo che a tu per tu con Baldi spreca tutto e mette fuori il pallone. La norvegese si fa perdonare poco dopo con la percussione e il cross che Baldi non trattiene, sulla ribattuta arriva Pinto prima di tutte e la mette dentro. Poco dopo il pareggio della Juve, ancora Bergamaschi ha l'occasione per riportare avanti la Roma, ma da sola in area non impatta bene di testa.