Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pari tra Roma e Juve femminile: Pinto risponde a Bergamaschi© Juventus FC via Getty Images

Pari tra Roma e Juve femminile: Pinto risponde a Bergamaschi

La squadra di Rossettini rimane a +5 sulle inseguitrici in Serie A. Le bianconere si salvano nel finale
2 min
TagsRoma FemminileJuve femminilebergamaschi

Finisce in parità tra Roma e Juventus femminile: 1-1 al Tre Fontane. Un gol per tempo per le due squadre: Bergamaschi porta avanti le sue nella prima frazione, Pinto salva le bianconere nel finale. La squadra di Rossettini rimane al primo posto a +5 sulle inseguitrici in Serie A, in attesa delle altre sfide dell'ottava giornata di campionato. Nonostante un'ottima forma europea, la Juventus non riesce a ingranare allo stesso modo in campionato. 

Bergamaschi e Pinto in gol: 1-1 tra Roma e Juve femminile

Bergamaschi sblocca la partita al 12' con un gol magnifico, un destro da trenta metri che si infila all'incrocio. L'arbitro viene richiamato al Var pochi minuti dopo per un possibile rigore in favore della Juve, ma non viene giudicato irregolare il tocco di mano di Correlli. Le bianconere crescono e Walti sfiora il gol olimpico da calcio d'angolo, evitato da una bella parata di Baldi. Nella ripresa le bianconere hanno la chance per parregiare con Godo che a tu per tu con Baldi spreca tutto e mette fuori il pallone. La norvegese si fa perdonare poco dopo con la percussione e il cross che Baldi non trattiene, sulla ribattuta arriva Pinto prima di tutte e la mette dentro. Poco dopo il pareggio della Juve, ancora Bergamaschi ha l'occasione per riportare avanti la Roma, ma da sola in area non impatta bene di testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Alla Roma il derbyPremio per la Roma femminile

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS