Inter-Roma, l'imperdibile

Inter e Roma, il duello senza distanza eccolo qua. Il faccia a faccia è a Milano, oggi alle 15,30, l’inseguitrice ospita la capolista: tre punti di separazione, pochi per far stare tranquille le giallorosse; pochi per non far sperare alle nerazzurre l’aggancio in vetta (che non succede dal 2022). Una giornata non determinante ma significativa per il primato da condividere o meno, lo scudetto può attendere. E se la Roma va a Milano con due punti lasciati col Napoli che bruciano ancora, l’Inter cerca la dodicesima vittoria di fila tra Campionato e Coppa. Le due squadre si rivedranno subito, il 12 marzo, a Roma, per l’andata di semifinale di Coppa Italia. Mettiamoci pure la sfida nella sfida a rendere un’attrazione l’appuntamento della 15ª giornata di Serie A: non solo infatti seconda contro prima, anche quella del gol tra Wullaert e Giugliano, entrambe a nove reti, seconde nella classifica marcatrici alle spalle di Piemonte con dieci. Insomma, un duello senza fiato che alza le motivazioni e garantisce lo spettacolo.

Per Giulia Dragoni è ritorno a casa, nella sua Milano e al suo personalissimo derby. L’attaccante giallorossa infatti è stata una morbida tifosa rossonera da bambina. «Per fare una cosa contraria alle dinamiche familiari, ho tifato Milan perché in casa si tifava Inter. Mai stata però una tifosa accanita», puntualizza il gioiellino azzurro.

Il dopo-Napoli ha la sua scia di determinazione a rilanciare la corsa e soprattutto la distanza dall’Inter. «Col Napoli ci siamo rilassate dopo i due gol, quel pareggio però ci dà più fame. Andiamo a prenderci questi tre punti per aumentare il distacco. Siamo serene, consapevoli della nostra forza e della loro. L'Inter è una delle squadre più forti, è molto cinica e noi dobbiamo esserlo di più, quindi sarà una partita molto dura». Va detto che per quanto la poltrona per ora sia per due, Inter e Roma, pedala al terzo posto una Juventus ondivaga. Uscita dalla Champions può ora concentrarsi sullo scudetto. Per Dragoni adesso il problema non è il ritorno della Juventus. «In questo momento pensiamo alla partita con l'Inter. Alla Juve in realtà ora non ci stiamo proprio pensando».

Anche mister Rossettini conferma la fame e non la pressione: «Il pareggio col Napoli ci ha messo fuoco e benzina questa settimana. Sarà una grande partita a Milano, importante non decisiva, ci sono ancora tanti punti in palio. Arrivarci da non favorite può essere un vantaggio. L’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più. La concorrente più accreditata per il titolo, con un’idea di gioco chiara». Il big match sarà visibile su Dazn, RaiSport e RaiPlay.

Le altre sfide

La domenica della 15ª giornata si apre alle 12.30 con la Juventus alla prima partita della sua giovane storia senza Cristiana Girelli, che ha lasciato le bianconere in settimana per volare, anche lei, in America. La Juve se la vedrà con una Ternana Women rinvigorita dall’ultima vittoria. Alle 18 chiude Fiorentina-Sassuolo. Negli anticipi di ieri Lazio e Milan fanno 2-2, un passettino che lascia le biancocelesti incollate al Napoli un punto sopra sempre, in virtù del pareggio senza gol col Parma. Il balzo lo fa il Como che battendo il Genoa 1-0, sorpassa di tre punti il Milan e si porta alle spalle della Lazio. I giochi per scudetto e Champions sono aperti. La Serie A andrà in pausa per le qualificazioni della Nazionale del ct Soncin ai Mondiali 2027 che la vedranno impegnata con Svezia e Danimarca.