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La Roma vola in Women's Champions League grazie al successo sul Como© AS Roma via Getty Images

La Roma vola in Women's Champions League grazie al successo sul Como

Al Tre Fontane, le giallorosse superano le lariane per 4-3 e blindano la qualificazione, allungando in campionato a +9 sull'Inter
1 min
TagsSerie A femminileRomaComo

Serata di grandi emozioni al Tre Fontane, in occasione dell'anticipo tra Roma e Como, valido per la 18ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26. Finisce con lo spettacolare 4-3 in favore delle giallorosse, che restano saldamente in testa alla classifica, con un rassicurante +9 sull'Inter, impegnata con la Lazio, e che soprattutto si guadagnano con largo anticipo la qualificazione alla prossima Women's Champions League.

Emozioni a non finire al Tre Fontane

La partita è incredibilmente emozionante, con la Roma che pare doverla dominare grazie alla doppietta di Haavi, che tra il 26' e il 28' trova un micidiale uno-due. Un minuto dopo però Chidiac accorcia le distanze, tenendo aperto il risultato. Infatti al 41' Nischler e in pieno recupero l'autogol di Heltley capovolgono il risultato. Ma la capolista non trema e nella ripresa ribalta nuovamente la situazione a suo favore, pareggiando con Viens e concretizzando il sorpasso con Pilgrim. Per le giallorosse una vittoria che vale doppio, per la classifica e per il morale.

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