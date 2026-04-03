La Roma vola in Women's Champions League grazie al successo sul Como

Serata di grandi emozioni al Tre Fontane, in occasione dell'anticipo tra Roma e Como, valido per la 18ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26. Finisce con lo spettacolare 4-3 in favore delle giallorosse, che restano saldamente in testa alla classifica, con un rassicurante +9 sull'Inter, impegnata con la Lazio, e che soprattutto si guadagnano con largo anticipo la qualificazione alla prossima Women's Champions League.

Emozioni a non finire al Tre Fontane

La partita è incredibilmente emozionante, con la Roma che pare doverla dominare grazie alla doppietta di Haavi, che tra il 26' e il 28' trova un micidiale uno-due. Un minuto dopo però Chidiac accorcia le distanze, tenendo aperto il risultato. Infatti al 41' Nischler e in pieno recupero l'autogol di Heltley capovolgono il risultato. Ma la capolista non trema e nella ripresa ribalta nuovamente la situazione a suo favore, pareggiando con Viens e concretizzando il sorpasso con Pilgrim. Per le giallorosse una vittoria che vale doppio, per la classifica e per il morale.