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lunedì 18 maggio 2026
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Serie A femminile 2026/27, il campionato che vedremo

Il massimo torneo ripartirà con la Roma campione d'Italia e senza il Genoa retrocesso: tutte le novità
Valeria Ancione
3 min
TagsSerie A femminileRomaLazio

La fine non è che l’inizio. E allora vediamo questa fine che inizio suggerisce. Il prossimo campionato di Serie A Women Athora partirà con il tricolore sulla maglia della Roma (17 vittorie e una sola sconfitta) e senza il Genoa (retrocesso con 16 ko e una sola vittoria) che si sono sfidate nell’ultima giornata, 2-0 per le campionesse. Troveremo poi un arrembante Como 1907, neopromosso, che ci restituisce una rinvigorita Valentina Giacinti. L’Inter riprenderà la corsa scudetto da dove la lascia, da vice: sabato però ha subito stancamente tre gol dall’altro Como soddisfatto della posizione acquisita.

La Juve attende la finale di Coppa Italia, Napoli Women e Lazio pronte a stupire ancora

I tre gol della Juventus al Parma, invece, parlano di un carattere rispolverato, utile per la finale di Coppa Italia e per la prossima stagione. La Fiorentina ieri ha battuto la Lazio chiudendo al quarto posto dietro la Juve. Alla Viola come al Napoli Women e alla Lazio, belle sorprese, sarà chiesto uno sforzo in più per non essere solo mine vaganti, ma realistiche figure rompi-schema per la lotta al titolo. Il Milan ha arrampicato in classifica, con qualche accelerazione e ripetute soste, per fermarsi a metà con una mesta chiusura: ko in casa di una fiera Ternana salva con Sassuolo e Parma, senza affanni per cui, con onestà, possono dire grazie al Genoa, una specie di rete antistress salvatutti.

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