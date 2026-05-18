Serie A femminile 2026/27, il campionato che vedremo

La fine non è che l’inizio. E allora vediamo questa fine che inizio suggerisce. Il prossimo campionato di Serie A Women Athora partirà con il tricolore sulla maglia della Roma (17 vittorie e una sola sconfitta) e senza il Genoa (retrocesso con 16 ko e una sola vittoria) che si sono sfidate nell’ultima giornata, 2-0 per le campionesse. Troveremo poi un arrembante Como 1907, neopromosso, che ci restituisce una rinvigorita Valentina Giacinti. L’Inter riprenderà la corsa scudetto da dove la lascia, da vice: sabato però ha subito stancamente tre gol dall’altro Como soddisfatto della posizione acquisita.
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La Juve attende la finale di Coppa Italia, Napoli Women e Lazio pronte a stupire ancora
I tre gol della Juventus
al Parma
, invece, parlano di un carattere rispolverato
, utile per la finale di Coppa Italia
e per la prossima stagione. La Fiorentina
ieri ha battuto la Lazio
chiudendo al quarto posto dietro la Juve
. Alla Viola come al Napoli Women e alla Lazio
, belle sorprese, sarà chiesto uno sforzo in più per non essere solo mine vaganti
, ma realistiche figure rompi-schema per la lotta al titolo. Il Milan
ha arrampicato in classifica, con qualche accelerazione
e ripetute soste
, per fermarsi a metà con una mesta chiusura: ko in casa di una fiera Ternana
salva con Sassuolo e Parma
, senza affanni per cui, con onestà, possono dire grazie al Genoa
, una specie di rete antistress salvatutti.