Serie A femminile 2026/27, il campionato che vedremo

La fine non è che l’inizio. E allora vediamo questa fine che inizio suggerisce. Il prossimo campionato di Serie A Women Athora partirà con il tricolore sulla maglia della Roma (17 vittorie e una sola sconfitta) e senza il Genoa (retrocesso con 16 ko e una sola vittoria) che si sono sfidate nell’ultima giornata, 2-0 per le campionesse. Troveremo poi un arrembante Como 1907, neopromosso, che ci restituisce una rinvigorita Valentina Giacinti. L’Inter riprenderà la corsa scudetto da dove la lascia, da vice: sabato però ha subito stancamente tre gol dall’altro Como soddisfatto della posizione acquisita.