Raiola incontra Insigne. E il Napoli sogna Lozano

NAPOLI - Un incontro per parlare di ciò che è successo nelle ultime settimane e soprattutto di ciò che avverrà in futuro. I protagonisti di quanto successo oggi a Napoli sono da una parte Lorenzo Insigne e dall’altra Mino ed Enzo Raiola, i suoi procuratori che nei giorni scorsi avevano già fatto una chiacchierata con Marotta e Ausilio per Moise Kean. Sul piatto anche alcune questioni calcistiche personali e alcuni contratti legali che però non riguarderebbero il Napoli. Proprio con la società di De Laurentiis ci potrebbe essere un summit nelle prossime ore: Raiola, oltre che di Insigne, vorrebbe parlare anche di Lozano. L’esterno messicano del PSV è, ormai da un po’, sul taccuino del ds Giuntoli. L’infortunio nella partita con il Willem II che lo ha costretto a terminare in anticipo la stagione non ha fortunatamente interessato i legamenti crociati: «Sono sollevato - aveva scritto il 23enne dopo il crac -. La mia riabilitazione è già iniziata e farò di tutto per essere al top il prima possibile».

