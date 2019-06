Mbappé: "Futuro in MLS? Perché no"

PARIGI - Kylian Mbappé rimane al Psg al 200%. A dichiararlo è stato lo stesso presidente del club parigini Nasser Al Khelaifi, che ha chiarito le voci di mercato che vorrebbero il gioiellino ex Monaco lontano dalla Tour Eiffel. Mbappé è certamente l'oggetto del desiderio di tantissimi top club europei e non solo, visto che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato tutto il proprio valore, trascinando la Francia alla conquista della Coppa del Mondo in Russia.

Il fuoriclasse francese, ai microfoni di ESPN ha risposto così a un possibile trasferimento in MLS in futuro: "Non puoi mai sapere quello che succederà nel mondo del calcio. Grandi giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard e Andrea Pirlo sono andati negli Stati Uniti dopo aver chiuso la carriera in Europa. Quando sarò un po' più vecchio ci penserò". Mbappé, intanto, sarà chiamato anche quest'anno a provare l'assalto alla Champions League, vero obiettivo del Psg, che nelle ultime due edizione è stato eliminato in maniera rocambolesca delapidando il vantaggio accumulato nei match d'andata.