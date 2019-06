Torino, idee Gabbiadini e Caprari dalla Sampdoria

TORINO - Il Torino – che ha una ventina di giorni per consegnare a Mazzarri una squadra pronta verso l'Europa League di fine luglio – ieri ha ufficializzato un prestito con diritto di riscatto in uscita: si tratta di Vanja Milinkovic-Savic (22) che, come era nell'aria, passa ai belgi dello Standard Liegi. Dopo i rumors già circolati su Lazio e Fiorentina, anche il Toro sta pensando a Manolo Gabbiadini (27) che per la Sampdoria, tuttavia, è incedibile. Con i blucerchiati si proverà allora ad intavolare un altro discorso, per Gianluca Caprari (25).