“Gerson, niente Dinamo Mosca? È nel mirino del Flamengo”

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Di proprietà della Roma, nell'ultima stagione alla Fiorentina, Gerson ha estimatori ovunque. Sembrava vicino alla Dinamo Mosca, ma ora sul 22enne centrocampista brasiliano (che piace anche in Germania, Francia e Spagna) c’è anche il forte interessamento del Flamengo secondo quanto riportato da Uol Esporte. Il tecnico portoghese Jorge Jesus lo vorrebbe in squadra e ci sarebbero già stati i primi contatti non solo tra società e agente (il padre), ma anche tra l'allenatore e lo stesso Gerson che si sarebbero sentiti al telefono. Una chiacchierata positiva secondo il sito brasiliano che, però, sottolinea che la Dinamo Mosca ha presentato un'offerta di 10 milioni di euro per il 70% del cartellino del giocatore, sotto contratto con la Roma fino al 2021. Il centrocampista preferirebbe il Flamengo alla soluzione russa. (Italpress)