James Rodriguez al Napoli, Maradona jr lo vuole: "Vieni, ti aspettiamo"

ROMA – Diego Armando Maradona junior, il figlio napoletano del grande Diego Maradona, non vede l’ora che James Rodriguez arrivi al Napoli. Sotto una foto del profilo Instagram ufficiale dell’attaccante colombiano c’è anche il commento in spagnolo del 32enne rampollo dell’ex asso argentino: “Dale crack! Venite al Napoli! Aca te esperamos” ovvero “Dai campione, vieni al Napoli, qui ti stiamo aspettando”.

James Rodriguez, il Real vuole 42 milioni

James Rodriguez, rientrato al Real Madrid da un prestito biennale al Bayern Monaco, è da tempo molto vicino al Napoli, che sta cercando la formula per vestirlo d’azzurro. Secondo le ultime indicazioni dalla Spagna, il presidente del Blancos Florentino Perez vorrebbe 42 milioni per la cessione definitiva mentre Aurelio De Laurentis preferisce una cessione con obbligo di riscatto nel 2020. Per il colombiano è pronto un contratto fino al 2024.