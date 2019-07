Zaniolo, post social che fa sperare i tifosi della Roma

ROMA - Nicolò Zaniolo è tornato a Trigoria. Il gioiello della Roma ha anticipato il rientro dalle vacanze per mettersi a disposizione del nuovo tecnico Fonseca: in mattinata ha svolto le visite mediche, nel pomeriggio invece si è allenato a parte insieme a Kluivert e Coric mentre i compagni disputavano il primo test stagionale contro il Tor Sapienza, ampiamente superato per 12-0. Il ventenne non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ma l’ultimo post social sembra sorridere ai suoi tifosi: una foto che lo ritrae al lavoro corredata dalla didascalia “Start” con tanto di cuori giallorossi. “Rimani con noi, campione” è stato il grido unanime da parte dei suoi sostenitori. Già da venerdì è previsto il reintegro con il resto della squadra: anche se lui è sempre in bilico tra rinnovo e sirene di mercato, specialmente quelle legate a Juventus e Tottenham.

Zaniolo tra rinnovo e mercato: intanto lavora per essere al top