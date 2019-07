Lazio, Milinkovic aspetta. Yazici verso la Francia

ROMA - Per la Lazio sono i giorni dell'attesa. I biancocelesti aspettano l'offerta ufficiale del Manchester United per il Milinkovic-Savic, ma nel frattempo rischiano di perdere il suo sostituto designato, che risponde al nome di Yusuf Yazici. Gli inglesi non hanno ancora sferrato l'attacco decisivo. Anche loro sono nella stessa situazione biancoceleste: attendono di cedere Pogba al Real prima di gettarsi con convinzione sul gioiello serbo. Yazici ha "promesso" alla Lazio che aspetterà, ma il Lille è tornato prepotentemente alla carica per il giocatore turco, con il Trabzonspor che lo spinge verso la Ligue 1.

Scenari

I biancocelesti si muoveranno nel momento in cui avranno ceduto Milinkovic. La richiesta iniziale di 100 milioni fatta da Lotito potrebbe calare, ma non di molto: la prima offerta dello United dovrebbe attestarsi sui 75 milioni più 15 di bonus e Tare accontenterà la voglia di un salto verso l'elite del giocatore serbo. Una volta ceduto, se dovesse sfumare definitivamente Yazici [...]

