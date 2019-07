Inzaghi: "Derby alla seconda? Sorprendente ed emozionante"

ROMA - "Il calendario è affascinante, il derby alla seconda giornata è sicuramente qualcosa di sorprendente ma anche emozionante per noi e per i nostri tifosi. La partenza è molto difficile, ma ogni partita in Serie A e' difficile: la prima a Genova contro questa nuova Sampdoria sara' impegnativa, ma noi stiamo lavorando per farci trovare pronti a ogni sfida". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi commenta così il sorteggio del calendario di Serie A della squadra biancoceleste, che esordirà a Marassi contro la Samp e poi è subito attesa dal derby contro la Roma di Paulo Fonseca.