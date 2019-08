Lazio, Milinkovic conta le ore

ROMA - Quattro giorni alla fine del mercato inglese, quello che, a cascata, muove il resto delle contrattazioni in Europa. Possono essere tanti, o pochi, per la Lazio e Milinkovic-Savic. Sul serbo incombe un doppio triangolo di mercato: Manchester United-Tottenham-Real Madrid e Fernandes, Pogba e, appunto, Milinkovic. La cessione di Pogba al Real sembrava scontata, ma Solskjaer ha detto - credendoci o no - che il francese "rimarrà a Manchester". In tutto questo il Real è sempre vicinissimo a Van de Beek dell'Ajax e cerca sempre il secondo colpo in mediana. E Milinkovic?

Rinnovo

Tare e Lotito non vogliono farsi trovare impreparati, in ogni caso. Se il serbo dovesse partire, bisognerà sostituirlo con un altro grande nome (che il ds tiene nascosto). Se, invece, dovesse rimanere, sarà gratificato con il rinnovo di contratto. L'eventuale sostituto di Milinkovic dovrebbe innanzitutto [...]

