Milinkovic, Lazio in attesa. Ma ora può anche restare

ROMA - Ora o mai più (almeno per le inglesi). Perché anche se in apparenza tutto tace e niente si muove, mancano soli 4 giorni alla chiusura del mercato in Premier League (8 agosto, ore 18). Da lì la Lazio aspetta l'offerta giusta per Milinkovic, sempre da lì (in ogni caso) si può avviare il potenziale "effetto domino" che farebbe cambiare maglia a molti centrocampisti in tutta Europa.

Milinkovic e l'effetto domino

Il Real Madrid vuole Pogba dal Manchester United, che per sostituirlo potrebbe prendere Sergej o Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona. Il portoghese, tra l'altro, piace pure alle Merengues, che virerebbero su di lui se la trattativa con i Red Devils si concludesse in un nulla di fatto. Sempre ai Blancos (vicini anche a van de Beek dell'Ajax, che però può arrivare a prescindere), così come al Barcellona e all'Atletico Madrid, piace poi Eriksen del Tottenham. E se gli Spurs dovessero perdere il danese, magari tenterebbero un assalto in extremis per il centrocampista della Lazio, sul quale ovviamente c'è pure il Psg. A Parigi, per acquistare devono prima capire come muoversi con Neymar, assente ieri nella vittoria della Supercoppa francese sul Rennes e sempre più desideroso di tornare al Barcellona. In quest'ultimo caso i limiti di tempo sono meno impellenti (in Francia e Spagna il mercato chiude il 2 settembre alle 23.59), per tutti gli altri serve un'accelerata a brevissimo. E il fatto che ognuno aspetti la prima mossa dell'altro fa sì che la permanenza di Milinkovic a Roma non sia poi così da escludere, anzi.

