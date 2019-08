Verona, ufficiale la cessione di Calvano alla Juve Stabia

VERONA - Simone Calvano lascia il Verona e si trasferisce in Campania, alla Juve Stabia neopromossa in serie B in prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale degli scaligeri: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo - con diritto di opzione - alla società SS Juve Stabia i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano". Il centrocampista classe '93, cresciuto nel Milan, la scorsa stagione ha giocato sei mesi al Padova, ma non è riuscito a evitare la retrocessione in serie C dei biancoscudati.

