"Osvaldo può tornare in campo: c'è il Gimnasia di Maradona"

ROMA - Osvaldo verso il ritorno in campo. L'ex attaccante di Roma, Fiorentina e Juventus si è ritirato nel 2016 ma potrebbe tornare nel calcio giocato a tre anni dal suo ritiro. Come riportano in Argentina, il Gimnasia La Plata, guidato da Diego Armando Maradona, avrebbe messo nel mirino l'ex centravanti giallorosso. Il Gimnasia ha perso Lautaro Chavez in attacco per infortunio e avrebbe pensato ad Osvaldo per sostituire l'attaccante infortunato. Così, il club argentino sarebbe pronto ad offrire un contratto all'ex giocatore della nazionale italiana, che non scende in campo in una partita ufficiale dai cinque minuti giocati nella sfida di Copa Libertadores con il Boca Juniors contro il Nacional. Poi, ha scelto di dedicarsi alla musica girando il mondo con il suo gruppo 'Barrio Viejo' e predendo parte ad alcuni programmi televisivi come 'Ballando con le stelle'. Osvaldo ha 33 anni e potrebbe decidere di accettare l'offerta del Gimnasia per tornare al calcio giocato.

