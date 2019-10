Da Fabian Ruiz ad Havertz: Barcellona e Real Madrid puntano sui giovani

ROMA - Gli occhi dei migliori club del pianeta sono su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli è da tempo nel mirino di numerose big del calcio europeo, in particolare Barcellona e Real Madrid. Ma i due club iberici sanno bene che per poter strappare il centrocampista al Napoli dovranno sborsare una cifra altissima. Il club partenopeo è in trattativa con Ruiz per il rinnovo e punta a inserire nel nuovo contratto una clausola di 120 milioni di euro per il trasferimento in un club estero. Di recente Fabian Ruiz ha dichiarato di apprezzare particolarmente l’interesse dei club iberici evidenziando nel contempo di essere felice di avere un contratto di quattro anni con il club partenopeo.

Da Mbappè a Camavinga: i nomi sul taccuino di Barça e Real

Sull’elenco dei due club il nome di Fabian Ruiz fa compagnia a quelli di altri giovani talenti del calcio internazionale. Su tutti spicca ovviamente quello del campione del mondo Kylian Mbappé che già da diverso tempo è accostato al Real Madrid. Ma il Barcellona non molla la presa e spera che il francese possa arrivare in scadenza di contratto con il PSG nel 2022. Oltre alla sfida per prendere il fenomenale attaccante transalpino, ci potrebbe essere un SuperClasico di mercato anche per assicurarsi le prestazioni del centrocampista tedesco Kai Havertz. Secondo quanto riferisce il quotidiano iberico El Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe inviato uno scout a Dortmund per visionare il giocatore nel corso dell’amichevole tra Germania e Argentina in cui il centrocampista si è messo in evidenza con un gol. Anche il Real Madrid starebbe monitorando il calciatore che ha un contratto con il Bayer Leverkusen fino al 2022. Le Aspirine, consapevoli del tesoro in casa propria, avrebbero fissato il prezzo del cartellino a 100 milioni di euro.

Infine, l’ultimo nome sul taccuino dei due club è quello di Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes classe 2002. Il calciatore di origini congolesi ha già disputato 12 partite con la maglia del Rennes suscitando l’interesse dei due principali club iberici. Il Rennes ha messo sotto contratto Camavinga fino al 2022 e ha rifiutato nei mesi scorsi un’offerta del Marsiglia chiedendo 40 milioni di euro per la cessione.