Ibrahimovic al Milan: ecco quanto chiede lo svedese di ingaggio

ROMA - Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, una storia tutt’altro che chiusa. Le parti continuano a parlare, dopo l’incontro dei giorni scorsi a Casa Milan fra la dirigenza rossonera e il procuratore dello svedese, Mino Raiola. Zlatan, che ha terminato ufficialmente la sua esperienza americana ai Galaxy in MLS ed è diventato socio dell'Hammarby, chiede uno sforzo in più ai rossoneri, ovvero un milione al mese per un anno e mezzo di contratto, per un totale di sedici milioni di euro. La trattativa prosegue senza sosta.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!